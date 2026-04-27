Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Güventepe Mahallesi'ne Yeni Sosyal Tesis

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi'ne "Aile Yaşam Merkezi" kazandırıyor. Çalışmaların devam ettiği ve üç kattan oluşan sosyal ve kültürel tesis; aile yaşam merkezi ve kadınlar lokalinin yanı sıra derslik ve etüt salonları, yüzme havuzları, spor salonu ve el sanatları atölyeleriyle hizmet verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi'ne kazandırılacak yeni sosyal ve kültürel tesiste çalışmalarını hızla sürdürüyor. 7 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olan ve üç kattan oluşan tesis; derslik ve etüt salonları, kapalı yüzme havuzu, çocuk havuzu, spor salonu, kafe, karanlık oda, el sanatları atölyeleri ve teras ile donanımlı bir sosyal ve kültürel kompleks olarak Başkentlilere hizmet verecek.

Bölge halkının pek çok ihtiyacına yanıt verecek şekilde tasarlanan yaşam merkezinde her yaştan vatandaş hem sosyalleşecek hem de yaşam kalitelerini artırma imkanı bulacak.

Yoğun talebi karşılayacak donanım ve kapasiteye sahip tesis ile sosyal aktivitelerin yanı sıra spor ihtiyaçlarının karşılanması da hedefleniyor.