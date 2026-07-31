Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Kahramankazan'da yaz şenliği - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Kahramankazan'da yaz şenliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nden Kahramankazan\'da yaz şenliği
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "İlçelerde Yaz Şenlikleri" etkinliği, Kahramankazan Belediyesi'nin de katkılarıyla Kahramankazan'da başladı. Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen şenliğin ilk günü, çocuklar ve ailelerin yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "İlçelerde Yaz Şenlikleri" etkinliği, Kahramankazan Belediyesi'nin de katkılarıyla Kahramankazan'da başladı. Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen şenliğin ilk günü, çocuklar ve ailelerin yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuklar sirk gösterileri, palyaço şovları, tahta bacak gösterileri, şişme oyun parkurları, elektrikli oyuncaklar, yüz boyama ve kum boyama etkinlikleriyle keyifli vakit geçirirken, midilli atlarına binme deneyimi de yaşadı. Etkinlik alanında çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edilirken, aileler de yaz akşamının tadını çocuklarının neşesine ortak olarak çıkardı. Yaz şenlikleri, 1 Ağustos'a kadar 18.00-22.00 saatleri arasında çocuklar ve ailelere eğlence dolu anlar yaşatmaya devam edecek.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, yaz şenliklerinin çocuklar ve aileler için keyifli bir buluşma noktası olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın yüzünü güldüren, ailelerimizi bir araya getiren bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz.Bu güzel organizasyonda emeği geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimizi yaz şenliklerine bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kahramankazan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Kahramankazan'da yaz şenliği - Son Dakika

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