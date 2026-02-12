Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Muhtarlara ve Stk'lere "Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi"

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, muhtarlara ve sivil toplum kuruluşları üyelerine, Kocatepe Kültür Merkezi'nde "Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi" düzenledi. Eğitimde bağımlılık türleri, korunma yolları ve erken müdahalenin önemi ele alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bağımlılıkla mücadele kapsamında muhtarların ve STK üyelerinin katılımlarıyla bir eğitim düzenledi. Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda; bağımlılık türleri, korunma yolları ve erken müdahalenin önemi başlıkları ele alındı. Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mümtaz Yavuz, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Halil Tunçay, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

"Bu mücadele tek başına yürütülebilecek bir mücadele değil"

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, bağımlılığın tüm toplumu ilgilendiren bir sorun olduğunu belirterek, "Toplumda bağımlılığa ilişkin farkındalığın artırılması, yetkili birimlerin zamanında önlem alması ve bağımlılık yaratan maddelerin özendirilmesinden kaçınılması büyük önem taşıyor. Yerel yönetimlere ve özellikle mahalle temsilcilerimize bu konuda önemli görevler düşüyor. Bu mücadele tek başına yürütülebilecek bir mücadele değil" diye konuştu.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Halil Tunçay ise bağımlılıkla mücadelenin Türkiye'nin gündeminde yer alan önemli bir konu olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin gündeminde olan bir konuydu bağımlıkla mücadele. Burada Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı olarak diğer daire başkanlıklarıyla iş birliği şeklinde tüm sivil toplum kuruluşlarına davet gönderdik. Aynı şekilde muhtarlarımızı davet ettik. Gayet verimli bir eğitim programı gerçekleştirdiğimize inanıyoruz" dedi.

"Günümüzde en büyük sorunlardan biri bağımlılık"

Çankaya Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çankaya İleri Mahallesi Muhtarı İbrahim Güler de sunumun oldukça açıklayıcı olduğunu belirterek, "Daha önce de bu tür etkinliklere katıldık ancak bugünkü sunum çok daha anlaşılırdı. Bu sunumu mahalle gruplarında paylaşabileceğimizi düşünüyorum. Vatandaşın da anlayacağı bir dil var. Bu şekilde önemli mesafeler alabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Pursaklar Şube Başkanı ise seminerin kapsamına dikkat çekerek, "Bağımlılık sadece alkol ya da uyuşturucuyla sınırlı değil. Telefon, internet, aile yaşamı gibi birçok alanı kapsayan bir çalışma olmuş. Özellikle gençlerimiz için çok değerli bir seminerdi" diye konuştu.

Pursaklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yıldırım da internet ve kumar bağımlılığına vurgu yaparak, "Günümüzde en büyük sorunlardan biri bağımlılık. Bu konuların açıkça konuşulması açısından çok yararlı bir konferans oldu" dedi.