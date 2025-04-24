Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Sağanak Yağış Uyarısı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara'da beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışın neden olabileceği olumsuzluklara karşı bin 214 araç ve 2 bin 311 personelin sahada olduğunu bildirdi.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Ankara çevresinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaktadır. Toplam bin 214 araç ve 2 bin 311 personel ile sahada görev yapan ekiplerimiz, yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı teyakkuz halindedir" ifadelerine yer verdi.