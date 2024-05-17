Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ' Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi', Mamak'taki Mutlu Aile Yaşam Merkezi'nde hizmet vermeye başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi toplum sağlığını önceleyen psikolojik ve danışmanlık hizmetlerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 'Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi', vatandaşlara ücretsiz psikolojik destek sağlıyor.

Merkezde, çocuklar, gençler, yetişkinler, evlilikler ve aileler için danışmanlık verilirken, öğrencilere ise hedef belirleme ve akademik kariyer konusunda koçluk yapılıyor.

ÜCRETSİZ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ

Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri Şube Müdürü Sevgi Karabulut, merkezin açılışı ile ilgili şöyle konuştu:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Demetevler, Ulus, Çubuk şubelerimizden sonra 4. Şubemiz olan Mamak Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Mutlu Aile Yaşam Merkezi'nin 4.katında hizmete başladı. Ücretsiz psikolojik danışmanlık veren hizmetlerimizle ailelerimizin yanındayız."

Hizmet hakkında bilgi veren Uzman Psikolog Duygu Emirdoğan, "Psikolojik danışmanlık hizmeti, bireyin kendini tanıması, farkındalık kazanması, sorun çözme kapasitesini geliştirebilmesi, çevresiyle uyumlu ve dengeli bir iletişim halinde olabilmesi için uzmanlar tarafında verilen profesyonel yardım sürecidir. Merkezimizde bu seanslar ücretsiz olarak, alanında uzman psikolog ve psikolojik danışmanlar tarafından verilmektedir" dedi.

Psikolog İbrahim Yağcı ise "Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi'nde çocuk, genç ve yetişkinler için bireysel destek, öğrenciler için öğrenci koçluğu, çiftler için aile ve evlilik danışmanlığı ve destek hizmetleri kapsamında psikoeğitim hizmetlerimiz verilmektedir" diye konuştu.

Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi, alanında uzman kadrosuyla, Mutlu Mahallesi İmam Alim Sultan Caddesi No: 149 4.Kat Mamak/Ankara adresinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Mutlu Aile Yaşam Merkezi'nin 4.katında vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar, merkezde yüz yüze görüşmek için "(0312) 507 34 73" telefon numarasını arayarak randevu alabilir.