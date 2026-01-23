Ego Genel Müdürlüğü Filosuna 8 Adet Yeni Otobüs Dahil Edildi - Son Dakika
Ego Genel Müdürlüğü Filosuna 8 Adet Yeni Otobüs Dahil Edildi

23.01.2026 13:58  Güncelleme: 15:05
Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü filosunu genişletmeye devam ediyor. Yeni alınan 8 otobüsle birlikte Başkent'teki otobüs sayısı 1,938'e yükseldi. Otobüsler, engelli erişimine uygun ve modern güvenlik sistemleriyle donatıldı.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent'te toplu ulaşımı daha çevreci, verimli ve sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. EGO 3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürü Süleyman Çakır, Başkent'e yeni toplu taşıma araçları kazandırmaya devam edeceklerini belirterek, "12 metre uzunluğunda, alçak tabanlı ve engelli erişimine uygun, kamera güvenlik ve yolcu bilgilendirme sistemlerine sahip şu an için 8 adet yeni otobüs alımı gerçekleştirilerek Ankaralı hemşehrilerimizin hizmetine sunuldu. Yeni alınan otobüslerle birlikte hizmet veren otobüs sayısı bin 938 adede yükseldi" dedi.

Başkentlilere konforlu ve güvenli ulaşım sağlamak için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), EGO Genel Müdürlüğü filosunu genişletmeye devam ediyor. 12 metre uzunluğunda, alçak tabanlı, engelli erişimine uygun, kamera güvenlik ve yolcu bilgilendirme sistemine sahip 8 adet yeni otobüs EGO Genel Müdürlüğü filosuna dahil edildi. Alınan yeni otobüslerle birlikte; EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren otobüs sayısı ise bin 938'e yükselirken 2019 yılından beri alınan toplam yeni otobüs sayısı 508 oldu. Otobüsler üzerindeki Türk Bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk resimleri ile dikkat çekiyor.

"Yeni alınan otobüslerle birlikte hizmet veren otobüs sayısı bin 938 adede yükseldi"

EGO 3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürü Süleyman Çakır, Başkent'e yeni toplu taşıma araçları kazandırmaya devam edeceklerini belirterek "12 metre uzunluğunda, alçak tabanlı ve engelli erişimine uygun, kamera güvenlik ve yolcu bilgilendirme sistemlerine sahip şu an için 8 adet yeni otobüs alımı gerçekleştirilerek Ankaralı hemşehrilerimizin hizmetine sunuldu. Yeni alınan otobüslerle birlikte hizmet veren otobüs sayısı bin 938 adede yükseldi. Daha da gelişerek ve yenilenerek Başkentlilere hizmet vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

