Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan Kampanyalarında 2,5 Milyon TL'yi Aşan Destek

İhtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü olmayı hedefleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, ramazan ayı dolayısıyla başlattığı "Fitre/Fidye Ver", "Koli Ver" ve "Su Ver" kampanyaları devam ediyor. İyilik kampanyalarında bugün itibarıyla toplam iyilik tutarı 2 milyon 548 bin 940 liraya ulaştı.

"Fitre/Fidye Ver" kampanyası kapsamında yapılan ödemeler https://fitrever.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Sistem üzerinden tek seferde 5 işlem yapılabilirken, 30 günlük fidye seçeneği de yer alıyor. Ramazan ayının 5'inci gününde toplam fitre/fidye adedi 4 bin 558 adet ve toplam tutar 1 milyon 133 bin 848 lira oldu."

"Koli Ver" kampanyasında da hayırseverler, https://koliver.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden küçük, orta ve büyük olmak üzere üç farklı gıda kolisi seçeneğiyle destekte bulunabiliyor. Kampanya kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla toplamda 1 milyon 458 bin 444 TL'lik 1066 koli alındı."

ASKİ Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı "Su Ver" kampanyasında da bin 500'e yakın ihtiyaç sahibi abonenin 446 bin liralık su faturası ödendi. Hayırsever vatandaşlar, https://suver.aski.gov.tr/ adresi üzerinden ihtiyaç sahibi ailelerin su faturalarını ödeyebiliyor.