Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Söğütözü Metrosu'nda su basıyor' iddialarını yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Söğütözü Metrosu'nda su basıyor' iddialarını yalanladı

Geniş Video İzle

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Söğütözü Metrosu'nda her yağışta su basıyor' iddialarına ilişkin yapılan paylaşımların yanıltıcı olduğunu açıkladı. Görüntülerde, bir kişinin suyu dökerek çekim yaptığı ve sosyal medya haber sitelerine servis ettiği tespit edildi. Halkı yanıltıcı eylemlerde bulunan şahıs hakkında hukuki süreç başlatılacak.

24.05.2024 17:42  Güncelleme: 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 'Söğütözü Metrosu'nda her yağışta su basıyor' iddialarına ilişkin, "Görüntüler incelendiğinde, bir şahsın damlama olan bölgeye konan iki kova suyu yere dökerek çekim yaptığı ve sosyal medya haber sitelerine servis ettiği tespit edilmiştir. Halkı yanıltıcı eylemlerde bulunan şahıs hakkında hukuki süreç başlatılacaktır" açıklamasını yaptı.

ABB, 'Söğütözü Metrosu'nunda her yağışta su basıyor' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. ABB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Bugün bazı sosyal medya hesaplarında 'Söğütözü Metrosu'nu her yağışta su basıyor' yorumuyla paylaşılan görüntüler incelendiğinde, bir şahsın damlama olan bölgeye konan iki kova suyu yere dökerek çekim yaptığı ve sosyal medya haber sitelerine servis ettiği tespit edilmiştir. Halkı yanıltıcı eylemlerde bulunan şahıs hakkında hukuki süreç başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ankara Büyükşehir Belediyesi, \'Söğütözü Metrosu\'nda su basıyor\' iddialarını yalanladı
Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Medya, Söğütözü, Ankara, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Söğütözü Metrosu'nda su basıyor' iddialarını yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:34 Kola tutkunlarını yıkan haber Litresi 35 liradan satılacak Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak
16:20 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı
15:11 Brezilya’dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye’ye getirildi Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi
15:07 Ankara’da sağanak sonucu su baskını 2 çocuk sel sularına kapıldı Ankara'da sağanak sonucu su baskını! 2 çocuk sel sularına kapıldı
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
18:08 Daha maç başlamadan ortalık karıştı Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi Daha maç başlamadan ortalık karıştı! Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi
17:50 Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye
17:20 Günler sonra ortaya çıktı Kerem Aktürkoğlu’nun ettiği küfürlere bakın Günler sonra ortaya çıktı! Kerem Aktürkoğlu'nun ettiği küfürlere bakın
17:12 CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu
17:00 Şırnak’ta 3 bölge için geçici özel güvenlik bölgesi ilanı Şırnak'ta 3 bölge için geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
17:00 Sabahat Akkiraz’ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı Sabahat Akkiraz'ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
16:39 Panathinaikos’a resti çekti Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı Panathinaikos'a resti çekti! Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı
16:01 Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 19:06:16. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Söğütözü Metrosu'nda su basıyor' iddialarını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement