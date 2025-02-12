Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tümülüsleri Gün Yüzüne Çıkarıyor

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent'te arkeolojik, tarihi ve kültürel mekanları gün yüzüne çıkarmak ve yeniden canlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ankara'nın bir 'Tümülüs kenti' olduğunu belirten ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, "Ankara'daki Tümülüsleri de görünür hale getirmek için Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

Ulus tarihi kent merkezi başta olmak üzere köklü bir geçmişe sahip olan Başkent'in dört bir yanında arkeolojik, tarihi ve kültürel mekanları gün yüzüne çıkarmak için önemli projelere imza atmaya devam eden ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, şimdi de Tümülüsleri görünür kılmak için harekete geçti.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, projeye ilişkin, "Ankara önemli bir Tümülüs kentidir. Ankara'da mücavir alan sınırları içerisinde yüzlerce tümülüsümüz var. Bunların 132 adedi Polatlı ilçemizde Gordion Antik Kenti'nde, 20'ye yakını da Ankara kent merkezinde bulunuyor. Ayrıca, hepsi tescillenmiştir" diye konuştu.

AŞTİ'nin yanında bulunan Beştepe Tümülüsü'nde Ankara Üniversitesi tarafından yeni bir jeoradar çalışması gerçekleştirileceğini kaydeden Bekir Ödemiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte sürdürülen çalışmalara ilişkin de bilgi verdi. Ödemiş, şöyle konuştu:

"Amacımız; Başkent oluşumuzun ikinci yüzyılında kentimize değer katan yapıları ortaya çıkarmak"

"Bakanlıkla bu konudaki iş birliğimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Beştepe Tümülüsü'nde, Ankara Üniversitesi'nden Prof. Yusuf Kadıoğlu başkanlığındaki bir ekip jeoradar çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de destek verdik. O çalışma neticesinde buranın höyük veya tümülüs olduğuna ilişkin kesin bir kanaate varılamadı. Şimdi yeni bir jeoradar çalışması yapılacak. Eğer tümülüs olduğu ortaya çıkarsa müzeyle yapacağımız protokol ile Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara'da diğer yedi kazıya, arkeolojik kazıya verdiğimiz desteği buraya da vereceğiz. Amacımız; Başkent oluşumuzun ikinci yüzyılında kentimize değer katan yapıları ortaya çıkarmak. Bir arkeolojik kazı ve hemen ardından yapacağımız düzenlemeyle; kent içerisinde görünmeyen bir alanı, kentin bir arkeolojik gezi, açık hava sergi alanı ve insanlarımızın rahatlıkla gezip yürüyüş yapabilecekleri bir arkeolojik bölgeye dönüştürmek temel hedefimiz."