Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaz Kampı Başladı

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri ve mezun gruplarına lise müfredatını destekleyici eğitimler ile YKS'ye ön hazırlık niteliğinde ücretsiz düzenlediği "Yaz Kampı" başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "eğitimde fırsat eşitliği" ilkesiyle Başkentli öğrencilere destek olmayı sürdürüyor. 10, 11 ve 12'nci sınıf ve mezun gruplarına lise müfredatını destekleyici eğitimler ile YKS'ye ön hazırlık niteliğinde ücretsiz olarak düzenlenen "Yaz Kampı" Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nde başladı. Hafta içi her gün 10.00-13.30 saatleri arasında, toplam 5 hafta sürecek eğitimlere 130 öğrenci katılıyor. Genel tekrar derslerinin yanı sıra psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetinin de verildiği kampa öğrenciler de ilgi gösteriyor.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Bakanlığı'nda Eğitim Sorumlusu Damla Aykut, "Eğitimde fırsat eşitliği ilkemiz ile öğrenci dostu projelerimize devam ediyoruz. 10,11 ve 12'nci sınıf ve mezun grubundaki öğrencilerimize 130 kişilik YKS ön hazırlık düzeyinde yaz kampı düzenledik" dedi.

Eğitime katılan öğrenciler de memnuniyetlerini, şu sözlerle dile getirdi:

-İkra Tokmak: "İki haftadır kursa geliyorum ve bana çok şey kattı. Buradaki teknolojiyi yeterli buluyorum. Süreç güzel geçiyor. Çoğu ders verimli geçiyor ortamı da çok seviyorum. Hocaların ödevlendirmesi, konu anlatımları ile ayrı ayrı kaynaklar sundular bize. Bunlarla evde bir rutin oluşturabiliyoruz."

- Mehmet Murat Altınel: "Coğrafya ve tarih derslerinde geriydim, önemli bir gelişme sağladım. Okulumdan sonra burada da verim sağladım. Süreç düzenli ve hızlı geçiyor. Kısaltılmış, dolu dolu geçen bir program. Hocalarımızın anlatımı da gayet anlaşılır."

-Cansu Pınarbaşı: "Kursa geçen sene de gelmiştim. Verim aldığım için bu yılda geldim. Derslerimi daha iyi hale getirmek için programa katıldım. Plan program yaptık, düzenli ilerliyoruz. Ücretsiz olması da avantaj çünkü dershaneye gitme imkanım yoktu. Teşekkür ediyorum."