Çayırhan maden ocağında göçük! 2'si ağır 13 işçi yaralı - Son Dakika
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Çayırhan maden ocağında göçük! 2'si ağır 13 işçi yaralı

Çayırhan maden ocağında göçük! 2\'si ağır 13 işçi yaralı

Ankara'nın Nallıhan ilçesi, Çayırhan maden ocağında göçük meydana geldi. Faciada 2'si ağır 13 işçi yaralandı.

10.04.2025 07:18
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Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ) Çayırhan işletmesi Hırkatepe ocağında göçük meydana geldi. 2'si ağır 13 işçi yaralandı.

FACİA GECE YARISI YAŞANDI

Edinilen olay bilgilere göre Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan KİAŞ işletmesi Hırkatepe maden ocağında 00-08 gece vardiyasında meydana geldi. Saat 03.00 sıralarında ocakta göçük meydana gelirken göçük nedeniyle 13 işçi yaralandı.

2 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla işçiler Beypazarı Devlet Hastanesine getirildi. Durumu ağır olduğu öğrenilen 2 işçi ise ambulansla Ankara'ya sevk edildi.

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Çayırhan, Nallıhan, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çayırhan maden ocağında göçük! 2'si ağır 13 işçi yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • atakan şimşek:
    rabbim acil şifalar versin inşallah ailelerine bir an önce kavuşurlar gerçek emek alın teri 2 0 Yanıtla
  • Akbt Drn:
    Daha yeni el değiştirmedi mi orası 1 0 Yanıtla
  • MAHMUT BAŞAK:
    Allah yaralı olanlara acil şifa ihsan eylesin 0 0 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    mesmele çekerek güzel önlem alınmış aslında 0 0 Yanıtla
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