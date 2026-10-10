Ankara Çubuk\'ta 10 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü tutuklandı, çocuk toprağa verildi

Ankara Çubuk'ta 10 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü tutuklandı, çocuk toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Çubuk'ta dün kavşakta bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuğa otomobilin çarpması sonucu çocuk hastanede yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi Çubuk Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi; otomobil sürücüsü M.Y. ise tutuklandı.
ANKARA'da otomobilin bisikletine çarpması sonucu hayatını kaybeden Muhammed Emin Kutaş (10), toprağa verildi.
Kaza, dün saat 17.50 sıralarında Çubuk ilçesi Şabanözü-Çubuk kara yolu üzerinde Çankırı Bulvarı ile Ayet 1 Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Muhammed Emin Kutaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 3 kardeşin en küçüğü olan Muhammed Emin Kutaş, için düzenlenen cenaze törenine; ailesi, arkadaşları ve ilçe halkı katıldı. Muhammed Emin Kutaş'ın cenazesi, Cami-i Kebir Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çubuk Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Otomobil sürücüsü M.Y. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tutuklandı.
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