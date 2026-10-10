Ankara Çubuk'ta 10 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü tutuklandı, çocuk toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Çubuk'ta 10 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü tutuklandı, çocuk toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Çubuk\'ta 10 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü tutuklandı, çocuk toprağa verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Çubuk'ta dün kavşakta bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuğa otomobilin çarpması sonucu çocuk hastanede yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi Çubuk Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi; otomobil sürücüsü M.Y. ise tutuklandı.

ANKARA'da otomobilin bisikletine çarpması sonucu hayatını kaybeden Muhammed Emin Kutaş (10), toprağa verildi.

Kaza, dün saat 17.50 sıralarında Çubuk ilçesi Şabanözü-Çubuk kara yolu üzerinde Çankırı Bulvarı ile Ayet 1 Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Muhammed Emin Kutaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 3 kardeşin en küçüğü olan Muhammed Emin Kutaş, için düzenlenen cenaze törenine; ailesi, arkadaşları ve ilçe halkı katıldı. Muhammed Emin Kutaş'ın cenazesi, Cami-i Kebir Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çubuk Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Otomobil sürücüsü M.Y. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tutuklandı.

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıAnkara Çubuk3. SayfaGüncelÇocukYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için itiraz geldi, karar değişti İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için itiraz geldi, karar değişti
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı 35 saniyede mindere gömdü İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü
’Ankara Abisi’ gözaltına mı alındı 'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
60 milyonluk garaj Türkiye’de sadece 2 tane var 60 milyonluk garaj! Türkiye'de sadece 2 tane var
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
15:30
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son 903’te puanlar paylaşıldı
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı
14:50
Kendisini öldüren eski eşinin olaydan 2 hafta önce hayatını kurtarmış
Kendisini öldüren eski eşinin olaydan 2 hafta önce hayatını kurtarmış
14:25
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
14:09
Yeni dönem Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
13:43
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu Toplam tutar 2,5 milyara dayandı
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu! Toplam tutar 2,5 milyara dayandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 15:44:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Ankara Çubuk'ta 10 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü tutuklandı, çocuk toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei