Ankara Çubuk'ta 40 polisin katıldığı denetimde bazı kişiler gözaltına alındı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 40 polisin katılımıyla parklar, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uygulamada, eğlence mekanları ve halka açık yerler kontrol edilirken araç sürücülerine yönelik trafik denetimleri de yapıldı.

Denetimlerde, sürücü belgesi olmadan araç kullandığı belirlenen kişilere ve trafik kurallarını ihlal eden sürücülere idari para cezası uygulandı.

Uyuşturucu madde kullanımı ve diğer suçlarla ilgili bazı kişiler gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.