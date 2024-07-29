Ankara Çubuk'ta Belediye Tarafından Yapılan Taş Fırın Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Ankara Çubuk'ta Belediye Tarafından Yapılan Taş Fırın Hizmete Açıldı

Çubuk Belediyesi tarafından yapılan taş fırın, mahalle sakinleri tarafından pişirilen aşurelerle birlikte hizmete açıldı. Açılış töreninde mahalleli kadınlar tarafından imece usulüyle çeşitli yiyecekler yapıldı ve misafirlere ikram edildi. Aşure dağıtımı ise Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından gerçekleştirildi. Belediye Başkanı ve mahalle sakinleri, fırının mahalle kültürüne katkı sağladığını belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

29.07.2024 14:47
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye tarafından yaptırılan taş fırın hizmete açılırken, mahalle sakinleri tarafından pişirilen aşureler de ikram edildi.

Çubuk Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde geleneksel değerlerin yaşatılması ve kadınların imece usulü yaptıkları yiyeceklerin pişirilmesine olanak sağlanması nedeniyle yapılan taş fırınlarından biri daha hizmete açıldı.

Belediye tarafından Mahmutoğlan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan taş fırını için açılış töreni düzenlendi. Mahalleli kadınlar tarafından imece usulüyle fırında yazmaçöreği, tandır böreği, hamursuz ve köy somunu yapılırken, açılışa katılan misafirlere de yapılanlar ikram edildi.

Mahmutoğlan Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan aşure okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından mahalle sakinlerine ve davetlilere dağıtıldı.

Hizmete açtıkları fırınların mahallerin örf ve adetlerini yaşatmaya katkı sunduğunu söyleyen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "Yöresel ürünlerin devamı için geçen yıl köylerimizde bir fırın projesi başlatmıştık. Geçen yıl aşure programında burada Mahmutoğlanlı hemşehrilerimize fırın sözü vermiştik. Bugün o sözümüzü tutmanın sevinci içindeyiz. Gerçekten çok şık güzel bir fırın oldu. Güle güle kullanın hayırlı olsun. Bugün hem fırınımızı hizmete açıyoruz hem de Muharrem ayı münasebetiyle aşure lokmalarımızı ikram ediyoruz. Oruçlarımızı Allah kabul etsin.'" dedi.

Mahalle muhtarı İsmet Acar da, destekleri için Belediye Başkanı Acar'a teşekkür ederek, "Her yıl elimizden geldiğince tekrarladığımız aşure hizmetini de fırının açılışı gününde gerçekleştirdik. Bugün burada 500 kişilik hazırladığımız aşuremizi de dağıtımını yaptık." diye konuştu.

Mahallenin kadınları olarak yapılan fırın nedeniyle çok mutlu olduğunu dile getiren Satı Boca ise, "Çok güzel fırın yaptı mahallemize bizim için. Bizler de onun emekleri için açılışta bütün köy halkı ve arkadaşlarımızla beraber ekmek yaptık, hamursuz yaptık, ondan sonra kümme yaptık, çörek yaptık."' ifadesini kullandı.

Emeği geçen herkese teşekkür eden mahalle sakinlerinden Cemile Acar da, "Fırın nedeniyle çok memnunuz. Her türlü yiyeceklerimizi burada yapıyoruz. Böreğimizi, çöreğimizi burada çok rahat bir şekilde pişiriyoruz." dedi.

Fırın açılışı ve aşure dağıtımının ardından Belediye Başkanı Demirbaş, daha sonra Tahtayazı Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen aşure programına da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Çubuk'ta Belediye Tarafından Yapılan Taş Fırın Hizmete Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Çubuk'ta Belediye Tarafından Yapılan Taş Fırın Hizmete Açıldı - Son Dakika
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