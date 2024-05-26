Ankara'nın Çubuk ilçesinde Seyyid Kalender Veli ve Seyyid Suvam Fakı Hazretlerini anma ve anlama etkinlikleri düzenlendi.
Sele Mahallesi'nde Horasan erenlerinden Seyyid Kalender Veli'nin türbesinin önündeki etkinliğe Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Etkinlikte okunan duaların ardından davetlilere, bir gün önce kesilen kurbanların etinden pişirilen yemekler ikram edildi.
Bölgeden ve çevre illerden gelen aşıklar saz eşliğinde deyişler söyledi, semah gösterisi sunuldu.
Programda gün boyu türbe ziyareti yapıldı, dualar okundu.
Son Dakika › Güncel › Ankara Çubuk'ta Seyyid Kalender Veli ve Seyyid Suvam Fakı Hazretlerini Anma Etkinlikleri - Son Dakika
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