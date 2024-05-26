Ankara Çubuk'ta Seyyid Kalender Veli ve Seyyid Suvam Fakı Hazretlerini Anma Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara Çubuk'ta Seyyid Kalender Veli ve Seyyid Suvam Fakı Hazretlerini Anma Etkinlikleri

Ankara Çubuk\'ta Seyyid Kalender Veli ve Seyyid Suvam Fakı Hazretlerini Anma Etkinlikleri

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Horasan erenlerinden Seyyid Kalender Veli ve Seyyid Suvam Fakı Hazretlerini anma ve anlama etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikte, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Duaların okunmasının ardından davetlilere, kesilen kurbanların etinden yapılan yemekler ikram edildi. Ayrıca, bölgeden ve çevre illerden gelen aşıklar saz eşliğinde deyişler söyledi ve semah gösterisi sunuldu. Program kapsamında türbe ziyareti yapılarak dualar okundu.

26.05.2024 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Seyyid Kalender Veli ve Seyyid Suvam Fakı Hazretlerini anma ve anlama etkinlikleri düzenlendi.

Sele Mahallesi'nde Horasan erenlerinden Seyyid Kalender Veli'nin türbesinin önündeki etkinliğe Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte okunan duaların ardından davetlilere, bir gün önce kesilen kurbanların etinden pişirilen yemekler ikram edildi.

Bölgeden ve çevre illerden gelen aşıklar saz eşliğinde deyişler söyledi, semah gösterisi sunuldu.

Programda gün boyu türbe ziyareti yapıldı, dualar okundu.

Kaynak: AA

Baki Demirbaş, Ankara Çubuk, Ankara, Çubuk, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Çubuk'ta Seyyid Kalender Veli ve Seyyid Suvam Fakı Hazretlerini Anma Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:09 Süper Lig’e veda eden son takım Ankaragücü oldu Süper Lig'e veda eden son takım Ankaragücü oldu
20:43 İstanbulspor’u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi
20:29 Aslan mucizeye izin vermedi Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Aslan mucizeye izin vermedi! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
20:27 Mersin’de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
13:57 33 hasta fenalaşmıştı Diyaliz merkezinde bir gün önce özel şirket bakım çalışması yapmış 33 hasta fenalaşmıştı! Diyaliz merkezinde bir gün önce özel şirket bakım çalışması yapmış
18:40 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret etti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret etti
17:20 Galatasaray’da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak Galatasaray'da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak
17:18 İsrail basını yazdı: Rusya’dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde
17:09 Katar Hava Yolları’na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı Katar Hava Yolları'na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı
17:01 Filenin Sultanları THY’ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi
15:47 Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho’yu bitirdi bile Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho'yu bitirdi bile
15:41 Hamas, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv’i füzelerle vurdu Hamas, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv'i füzelerle vurdu
15:15 Özgür Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’ye 15 maddeli emekli çağrısı Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye 15 maddeli emekli çağrısı
15:01 Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak AK Parti’den açıklama var Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak? AK Parti'den açıklama var
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi na zaman ziyaret edecek AK Partili isim canlı yayında tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi na zaman ziyaret edecek? AK Partili isim canlı yayında tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 21:22:16. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara Çubuk'ta Seyyid Kalender Veli ve Seyyid Suvam Fakı Hazretlerini Anma Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement