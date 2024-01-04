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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mülteci karşıtı paylaşımlar yapan tutuklu sanıkların tahliyesine itiraz etti - Son Dakika
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mülteci karşıtı paylaşımlar yapan tutuklu sanıkların tahliyesine itiraz etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada mültecilere yönelik nefret söylemleri içeren paylaşımlar yaptıkları suçlamasıyla yargılanan ve dünkü duruşmada tahliye edilen 10 tutuklu sanığın bırakılmasına itiraz etti. Savcılık, sanıkların toplu halde, zincirleme şekilde suç işlediğini ve 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mülteci karşıtı paylaşımlar yapan tutuklu sanıkların tahliyesine itiraz etti
04.01.2024 - 15:10,
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada mültecilere yönelik nefret söylemleri içeren paylaşımlar yaptıkları suçlamasıyla yargılanan ve dünkü duruşmada tahliye edilen 10 tutuklu sanığın bırakılmasına itiraz etti.

Sosyal medyada mültecilere yönelik nefret söylemleri içeren paylaşımlar yaptıkları suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan 10'u tutuklu 30 sanık, dün Ankara 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Mahkeme, ilk duruşmada tutuklu sanıkların tahliyesine, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin ise kaldırılmasına karar verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, toplu halde, zincirleme şekilde, basın ve yayın yoluyla 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan 10 tutuklu sanığın tahliye edilmesine itiraz etti.

Kaynak: DHA
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