Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Aykut Çelik atandı - Son Dakika
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Aykut Çelik atandı

12.06.2026 11:04
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan adli yargı kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Ayrıca HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ve Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz de Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

HSK'nin 1250 sayılı adli yargı kararnamesi, Kurul'un internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz de Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Aykut Çelik atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İbrahim Aygun İbrahim Aygun:
    yani bu atamadan ekonomik yönden ne beklicez sormam lazım mı ?? ankara da işsizlik var enflasyon var bu değişiklik ortalama vatandaşa ne katar acaba yoksulların adliye işlerinde bi fark eder mi bunlar hep üstte yaşıyor 0 0 Yanıtla
  • Barış Aktaş Barış Aktaş:
    ankara da yeni bir başsavcı atanması demek işler düzgün hale gelecek demek umarız bu arkadaş tarafsız davranır ve atatürk ilkeleri doğrultusunda adalet sağlar herkesin eşit muamele görmesi lazım hukuk devleti için 0 0 Yanıtla
  • Emine İşlem Emine İşlem:
    bu adamın antecedentleri nedir merak ediyorum böyle önemli görevlere atanırken ne gibi kriterler uygulanıyor bunu bilmek isterim çünkü güvenimiz önemli 0 0 Yanıtla
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