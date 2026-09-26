Ankara'da 10'uncu kahve festivali kahve tutkunlarını 200'e yakın markayla buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da 10'uncu kahve festivali kahve tutkunlarını 200'e yakın markayla buluşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara\'da 10\'uncu kahve festivali kahve tutkunlarını 200\'e yakın markayla buluşturdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen kahve festivali, 25-27 Eylül arasında 3 gün boyunca kahve tutkunlarını ağırlıyor. Festivalde 200'e yakın markanın ürünleri sunulurken atölyeler, söyleşiler ve sahne performansları da düzenleniyor.

ANKARA'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen kahve festivalinde, farklı kahve çeşitleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ankara'nın kahve kültürünü müzik, gastronomi ve deneyimle buluşturan kahve festivali dün kapılarını açtı. 25-27 Eylül arasında 3 gün sürecek festival kapsamında kahve tutkunları 200'e yakın markanın sunduğu farklı lezzet ve deneyimlerle buluşurken; çalışma atölyeleri, söyleşiler ve sahne performansları, festivale damga vurdu.

'İNSANLAR DAHA BİLİNÇLİ KAHVE TÜKETİYOR'

Festivalin stant görevlisi İbrahim Biçer, Türkiye'de kahve tüketiminin arttığını belirterek, "Türkiye'de kahve işi çok büyüyor. İnsanlar artık çok fazla kahve tüketmeye başladı. Festival sayesinde insanlar aslında bilinçli olarak tüketmeye başlıyor. Doğruyu öğreniyorlar, güzeli öğreniyorlar ve kaliteyi tercih etmeye başlıyorlar. Böyle olunca da herkes kaliteli ürünleri kullanmaya başlamış oluyor. Özellikle genç arkadaşlarımız kahve hakkında detaylı bilgileri alabiliyorlar burada. Biliyorsunuz kahveler ekvatoral bölgede yetişen bitkilerdir. Hepsinin aroması, lezzeti farklıdır. Ama genelde Kolombiya kahveleri Türk damak tadına biraz daha yatkındır. Kenya sevenler de olabilir, Etiyopya da olabilir, Guatemala da olabilir ya da bir blend kahve de seviliyor olabilir. Çok göreceli bir kavram aslında kahve. Herkese göre çok değişkenlik gösterebilir" diye konuştu.

'BİR SÜRÜ TADILACAK KAHVE VAR'

Festivale ilk kez katılan İrem Sümeyye Aydın, "Şu an bir sürü kahve deniyorum. O yüzden çok mutluyum. Genelde her sabah kahvemi içiyorum muhakkak. İlk kez geldim. Çok güzel, çok beğendim. Bir sürü tadılacak kahve var" dedi.

Kaynak: DHA
Kültür SanatGastronomiAnkaraKültürGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’da 20 yıllık mahalle geleneği: ’Salla Dansı’ milyonlarca kişiye ulaştı Bursa'da 20 yıllık mahalle geleneği: 'Salla Dansı' milyonlarca kişiye ulaştı
Duvardaki 2 bin yıllık yazının sırrı çözüldü: Zeytinlikleri korumak için asmışlar Duvardaki 2 bin yıllık yazının sırrı çözüldü: Zeytinlikleri korumak için asmışlar
Dünyayı tedirgin eden savaş uyarısı Bu kez tarih verdi Dünyayı tedirgin eden savaş uyarısı! Bu kez tarih verdi
Kilis’te eşcinsel birliktelikte şantaj iddiası: Öldüresiye darbedildi Kilis'te eşcinsel birliktelikte şantaj iddiası: Öldüresiye darbedildi
Alanya’da kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: Yayanın hayati tehlikesi var Alanya'da kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: Yayanın hayati tehlikesi var
Yunanistan’da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı Yunanistan'da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı
16:07
A Milli Takım için iç karartan tahmin Fransa yenilgisi sonrası acı tablo
A Milli Takım için iç karartan tahmin! Fransa yenilgisi sonrası acı tablo
15:54
Fon krizinde Fatma Betül Sayan Kaya iddiası “Hemen istifa etmeli“
Fon krizinde Fatma Betül Sayan Kaya iddiası! "Hemen istifa etmeli"
15:26
Mbappe’den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımı
Mbappe'den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımı
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM’de soykırım şebekesine tokat indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'de soykırım şebekesine tokat indi
15:20
Emenike’den Aziz Yıldırım’a vefa ziyareti Elini öpüp “Aziz Baba“ dedi
Emenike'den Aziz Yıldırım'a vefa ziyareti! Elini öpüp "Aziz Baba" dedi
14:36
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu İlk kez böyle yanıt verdi
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 16:12:03. #.0.3#
SON DAKİKA: Ankara'da 10'uncu kahve festivali kahve tutkunlarını 200'e yakın markayla buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei