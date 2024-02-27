Ankara'da 10 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da 10 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Dolandırıcı Yakalandı

Ankara\'da 10 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Dolandırıcı Yakalandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde dolandırıcılıktan 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 4 yıldır cezaevi firarisi olarak aranan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. H.T isimli şahsın bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yaptığı ve Sincan'da saklandığı tespit edildi. Operasyon sonucunda H.T gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

27.02.2024 15:23
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Ankara'nın Sincan ilçesinde dolandırıcılıktan 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 4 yıldır cezaevi firarisi olarak aranan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık yapan H.T'nin Sincan'da saklandığı belirlendi.

Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, 10 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası olan ve 4 yıldır cezaevi firarisi olarak aranması bulunan H.T'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Sincan, Ankara, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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