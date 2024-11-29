Ankara\'da 15. Kez Kantin Desteği Ödemesi Yapıldı

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(ANKARA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, 15 bin 514 ailenin 18 bin .918 çocuğu için 15. kez kantin desteği ödemesinin Başkent Kartlarına yatırıldığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, soyal medya hesabı üzerinde sosyal destek kapsamında çocuklara yapılan kantin desteğine ilişkin açıklamada bulundu. Yavaş'ın açıklaması şu şekilde:

"İyiliğin Başkenti Ankara'da evlatlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Belediyemizden sosyal destek alan 15 bin 514 ailemizin 18 bin 918 çocuğu için 15. kez kantin desteği ödemesi Başkent Kartlarına yatırıldı. Toplam destek tutarı: 20 milyon 809 bin 800 TL."