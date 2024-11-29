Ankara'da 15. Kez Kantin Desteği Ödemesi Yapıldı - Son Dakika
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Ankara'da 15. Kez Kantin Desteği Ödemesi Yapıldı

Ankara\'da 15. Kez Kantin Desteği Ödemesi Yapıldı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal destek kapsamında 15 bin 514 aile için 18 bin 918 çocuğa 15. kez kantin desteği ödemesinin yapıldığını açıkladı. Toplam destek tutarı 20 milyon 809 bin 800 TL.

29.11.2024 21:03  Güncelleme: 21:04
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(ANKARA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, 15 bin 514 ailenin 18 bin .918 çocuğu için 15. kez kantin desteği ödemesinin  Başkent Kartlarına yatırıldığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, soyal medya hesabı üzerinde sosyal destek kapsamında çocuklara yapılan kantin desteğine ilişkin açıklamada bulundu. Yavaş'ın açıklaması şu şekilde:

"İyiliğin Başkenti Ankara'da evlatlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Belediyemizden sosyal destek alan 15 bin 514 ailemizin 18 bin 918 çocuğu için 15. kez kantin desteği ödemesi Başkent Kartlarına yatırıldı. Toplam destek tutarı: 20 milyon 809 bin 800 TL."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da 15. Kez Kantin Desteği Ödemesi Yapıldı - Son Dakika

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