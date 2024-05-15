Ankara'da 16 ton kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara'da 16 ton kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Ankara\'da 16 ton kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.C. ve O.M'nin kullandığı tırlarda kaçak tütün bulunduğunu tespit etti. Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada, 16 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.

15.05.2024 19:41
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Ankara'da 16 ton kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, A.C. ve O.M'nin kullandığı tırlarda kaçak tütün bulunduğunu tespit etti.

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince araçlarda yapılan aramada, 16 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaçak tütüne el konulurken, gözaltına alınan sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Gölbaşı, Ankara, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 16 ton kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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