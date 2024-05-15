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Ankara'da 16 ton kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, A.C. ve O.M'nin kullandığı tırlarda kaçak tütün bulunduğunu tespit etti.

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince araçlarda yapılan aramada, 16 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaçak tütüne el konulurken, gözaltına alınan sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.