Ankara'da 16 yaşındaki çocuğa saldıranlar hakkında jandarma ihmal iddiasıyla şikayet - Son Dakika
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Ankara'da 16 yaşındaki çocuğa saldıranlar hakkında jandarma ihmal iddiasıyla şikayet

Ankara'da 16 yaşındaki bir çocuğun darp edilip silahla tehdit edilmesi üzerine babası, saldırganlar hakkında işlem yapmayan jandarma hakkında savcılığa şikayette bulundu. Saldırganlar hala ifade vermediği halde, aynı mahallede başka bir çocuğun bıçakla yaralandığı iddia edildi.

12.06.2024 11:36
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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Ankara'da 16 yaşındaki Y.K.Y.'nin babası Ahmet Yılmaz, çocuğunu darp eden ve silahla tehdit eden iki saldırgan hakkında herhangi bir işlem yapmayarak görevlerini ihmal ettikleri iddiasıyla jandarma hakkında savcılığa şikayette bulundu.

Ankara'da yaşayan 16 yaşındaki Y.K.Y. 31 Mayıs'ta Mamak Zirvekent'te saldırıya uğradı. Saldırganlar Y.K.Y.'yi darp ettikten sonra telefonunu, kol saatini ve nakit parasını çaldı. Y.K.Y., olaya ilişkin Zirvekent Jandarma Karakolu Komutanlığı'na ifade verdi. İfadesinde E.Ö. isimli saldırganın kendisini, "Jandarma bana hiçbir şey yapmıyor. Beni yakalayıp alıp salıyorlar, seni öldürürüz"sözleriyle tehdit ettiğini iddia etti.

Baba Ahmet Yılmaz, Zirvekent Jandarma Karakolu Komutanlığını görevlerinde ihmalde bulundukları gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Yılmaz şikayetinde, "Olay tarihi 31 Mayıs olmasına rağmen jandarma personeli çevredeki delil olabilecek kamera kaydı ve benzer şeyler ile adli raporları süresi içerisinde toplamayıp bize savcının olmadığını söyleyip yaklaşık 3 gün sonra işlemlere başladılar. 3 gün sonra rapor almaya gittiğimizde buradaki doktor olay üzerinden zaman geçmesi sebebiyle vücutta herhangi bir iz ve emare olmadığını şu aşamada ancak beyanlarının rapora yazılabileceğini söyledi. Bu soruşturma dosyasında hata jandarmadadır. Bildiğim kadarıyla halen karşı tarafın ifadesinin alınması beklenmektedir. Bu şekilde süresi içerisinde gerekli soruşturma işlemlerini yapmayan ve bu durumdan savcı yok gibi bahanelerle kurtulmaya çalışan jandarma personelinden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Saldırganların hala ifadesi alınmazken Ahmet Yılmaz'ın savcılığa yaptığı şikayetten 4 gün sonra saldırganların aynı mahallede bir başka çocuğu da bıçakla yaraladığı iddia edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da 16 yaşındaki çocuğa saldıranlar hakkında jandarma ihmal iddiasıyla şikayet - Son Dakika

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