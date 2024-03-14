Ankara'da Bizans ve Roma dönemine ait 1600 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da Bizans ve Roma dönemine ait 1600 parça tarihi eser ele geçirildi

Ankara\'da Bizans ve Roma dönemine ait 1600 parça tarihi eser ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.S'nin Bizans ve Roma dönemine ait tarihi eserleri piyasaya süreceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 1500 sikke ile 100 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi. Toplamda 1600 parça eser, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan C.S'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

14.03.2024 15:59  Güncelleme: 16:01
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Ankara'da, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1600 parça tarihi eser ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.S'nin Bizans ve Roma dönemine ait tarihi eserleri piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Beypazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1500 sikke ile 100 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.

Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 1600 parça esere, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan C.S'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Ankara, Roma, Suç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Bizans ve Roma dönemine ait 1600 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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