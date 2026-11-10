Ankara'da 181 hükümlü, jandarma operasyonları sonrası cezaevlerine sevk edildi

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 181 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlıklarınca, "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2, 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 2, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 22, 2-5 yıl arası hapis cezası bulunan 67 ve 2 yıl altı hapis cezası bulunan 88 kişi yakalandı.

Yakalanan 181 hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevlerine sevk edildi.