Ankara'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi

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Ankara\'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi
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Türkiye Muharip Gaziler Derneğince başkentte 19 Eylül Gaziler Günü programı düzenlendi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneğince başkentte 19 Eylül Gaziler Günü programı düzenlendi.

Ulus Zafer Anıtı önünde gerçekleştirilen programda konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Türk tarihindeki zaferler ile fedakarlık, cesaret, vatan sevgisi gibi değerlerin en büyük temsilcilerinin şehit ve gaziler olduğunu belirtti.

Yumuk, "Şehitlerimiz canlarını bu vatan için feda ederek ebediyete yürüdü. Gazilerimiz ise aynı mücadelenin izlerini bedenlerinde ve yüreklerinde taşıyarak aramızda kaldı. Bugün bir gazimizin bedenindeki her yara izi aslında bir milletin tarihinden kopup gelen bir sayfadır." dedi.

Gaziliğin vatan için bedel ödemek, millet için kendi hayatından vazgeçmek, bayrağın yere düşmemesi için kendini siper etmek anlamına geldiğini dile getiren Yumuk, şöyle devam etti:

"Bu şerefli makamın en büyük temsilcilerinden biri, milletimizin bağımsızlık mücadelesine önderlik eden, Türk ordusunun Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. O da bu milletin evlatlarıyla cepheden cepheye koştu. Çanakkale'de milletin önünde yürüdü. Sakarya'da ordunun başında savaştı. Büyük Taarruz'da Türk milletinin kaderini değiştiren o büyük yürüyüşü başlattı ve bu mücadelenin sonunda milletimiz tarafından kendisine 'Gazi' ve 'Mareşal' ünvanları verildi. Bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk yalnızca bir başkomutan değil, gazilik makamının Türk milletindeki anlamını, şerefini ve onurunu yüce şekilde temsil eden eşsiz bir şahsiyettir."

Yumuk, en önemli sorumluluklarından birinin, sahip olunan mirası gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak olduğunu vurgulayarak, gençlerin ülkeyi iyi tanıyıp korumasını, bayrağa, vatana ve Cumhuriyet'e sahip çıkmasını istedi.

Kaynak: AA
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