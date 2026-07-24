Ankara'da 2 Milyon Lira Gasbedildi, Şüpheliler Kırıkkale'de Yakalandı

Ankara'da 60 yaşındaki kişinin 2 milyon lirasını gasbedip il dışına kaçan 7 şüpheli Kırıkkale'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, bir vatandaşın ev satışından elde ettiği 2 milyon lirayı ikametine götürdüğü sırada gasbedildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarda şüphelileri saptayan polis ekipleri, olay sonrasında zanlıların araç değiştirdiğini ve il dışına kaçabileceklerini değerlendirerek çalışma alanını genişletti.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, Kırıkkale'de durdurulan ticari araçtaki 7 şüpheli gözaltına alındı.

Araçtaki aramalarda ele geçirilen 2 milyon lira, sahibine teslim edildi.