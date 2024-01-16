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Ankara'da 27 aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da 27 aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç işlenmesini önlemek ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaparken, N.Y isimli şahsın çelişkili beyanları üzerine durduruldu. Yapılan detaylı kontrollerde N.Y'nin 63 farklı suç kaydı ve 27 aranma kaydı olduğu tespit edildi. Ayrıca N.Y'nin 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 3 bin 420 lira para cezası bulunuyordu. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen N.Y tutuklandı.

Ankara\'da 27 aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari tutuklandı
16.01.2024 - 12:57,
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Ankara'da 27 aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmeciliğinde (AŞTİ) suç işlenmesini önlemek ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Durumundan şüphelenilerek durdurulan N.Y, çelişkili beyanlarda bulundu.

N.Y'nin detaylı kontrollerinde 63 farklı suç kaydı olduğu ve farklı suçlardan 27 aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 3 bin 420 lira para cezası bulunan N.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Ankara, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 27 aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari tutuklandı - Son Dakika


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