Ankara'da firari yakalandı: 28 yıl 8 ay hapis cezası bulunuyor - Son Dakika
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Ankara'da firari yakalandı: 28 yıl 8 ay hapis cezası bulunuyor

Ankara\'da firari yakalandı: 28 yıl 8 ay hapis cezası bulunuyor

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suçtan aranan N.K'nin Süvari Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalıştığını tespit etti. Ekiplerin operasyonu sonucunda N.K, 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalandı. N.K'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

13.02.2024 18:47
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Ankara'da, 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suçtan aranması olan N.K'nin, Süvari Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalıştığını tespit etti.

Ekiplerce belirlenen adrese yapılan operasyonda, 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.K. yakalandı.

N.K'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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