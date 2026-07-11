Ankara'da 29 Gözaltı: Çankaya Belediye Başkanı da Listede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı verilen, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı 36 şüpheliden 29'u gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, hakkında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerinde arama, el koyma işlemi yapıldı. Şüphelilerden 29'u gözaltına alındı.

Aralarında Belediye Başkanı Güner'in de bulunduğu 7 kişiyle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.