Ankara\'da 3 Milyon Liralık Kaçak Sigara Ele Ge geçti

Ankara'da piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 3 bin 70 kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin ve Adana'dan Ankara'ya kaçak elektronik sigara getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından plakası belirlenen 2 aracı Gölbaşı ve Çankaya ilçelerinde durduran ekipler, araçların stop lambalarının arkasına saklanmış, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 3 bin 70 kaçak elektronik sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.