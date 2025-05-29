Ankara\'da 3 Milyon Liralık Kaçak Sigara Ele Ge geçti

Ankara'da piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 3 bin 70 kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin ve Adana'dan Ankara'ya kaçak elektronik sigara getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından plakası belirlenen 2 aracı Gölbaşı ve Çankaya ilçelerinde durduran ekipler, araçların stop lambalarının arkasına saklanmış, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 3 bin 70 kaçak elektronik sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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