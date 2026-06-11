Ankara'da 3 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da 3 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi

Ankara\'da 3 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi
11.06.2026 18:31
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Altındağ'daki depoda 3 ton sahte deterjan ve üretim ekipmanları bulundu, bir kişi hakkında işlem yapıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir depoda 3 ton sahte deterjan ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Altındağ İlçe Jandarma ekiplerince ilçede bulunan bir depoda arama yapıldı.

Şüpheli B.B'ye ait depoda, sahte ve kaçak deterjan üretimi yapıldığı belirlendi.

Aramada, deterjan ambalaj makinası, büyük terazi, yaklaşık 3 ton sahte toz ve sıvı deterjan ile çeşitli markalara ait 736 boş ambalaj ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Altındağ, Ankara, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 3 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Seda Avcı Seda Avcı:
    işte yine bu sahte ürün olayı geçti gitti haftaya unuturuz zaten 0 0 Yanıtla
  • Emin Barut Emin Barut:
    tabii ya kadın mı erkek mi bilemem ama bu tür sahtekarlık işlerine genelde hanımlar bulaşıyo zaten ev işleriyle uğraştıkları için o tarafı daha iyi biliyolar hani iş yapacaksan bile temiz yoldan yaparsın 0 0 Yanıtla
  • Gülşah Bay Gülşah Bay:
    ya valla bu adamlar ne yapıyo bee 3 ton deterjan mı lol ben dün market gittim bi şey almaya fark etmedim bile zaten satılan ürünlerin yarısı fake herhalde ya böyle işleri görmek bencil yapıyo 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ankara'da 3 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi - Son Dakika
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