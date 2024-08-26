Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Türk Yıldızları Prova ve Gösteri Uçuşları düzenlenecek - Son Dakika
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Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Türk Yıldızları Prova ve Gösteri Uçuşları düzenlenecek

ANKARA Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları Prova ve Gösteri Uçuşları düzenleneceğini belirtip, vatandaşların yüksek sese karşı tedirginlik yaşamamaları için prova ve gösteri uçuş programını paylaştı.

26.08.2024 17:18
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ANKARA Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları Prova ve Gösteri Uçuşları düzenleneceğini belirtip, vatandaşların yüksek sese karşı tedirginlik yaşamamaları için prova ve gösteri uçuş programını paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Ankara etkinlikleri kapsamında aşağıdaki programa göre Türk Yıldızları Prova ve Gösteri Uçuşları düzenleyecektir. Değerli Ankaralıların şehir merkezi üzerinde yapılacak planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik yaşamamaları için Türk Yıldızları Prova ve Gösteri Uçuşları Programı kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi. Buna göre; Mogan Gölü üzerinde 27 Ağustos saat 13.00 ve 28 Haziran saat 18.00'de çevre tanıma uçuşu, 29 Haziran saat 18.00'de prova uçuşu yapılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ise saat 12.00-13.00 arasında Anıtkabir üzerinde, saat 18.00'de Mogan Gölü üzerinde selamlama ve gösteri uçuşları yapılacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Türk Yıldızları Prova ve Gösteri Uçuşları düzenlenecek - Son Dakika

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