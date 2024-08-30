Ankara Valiliği Operasyonlarında 570 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Ankara Valiliği Operasyonlarında 570 Kişi Yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 570 kişinin yakalandığını açıkladı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin 23-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalarda, 4 kişiye 20 yıl ve üzeri, 13 kişiye 10 yıl ve üzeri, 27 kişiye 5-10 yıl arası, 228 kişiye 5 yıla kadar hapis cezası olan suçlardan arananlar dahil olmak üzere toplamda 570 kişi gözaltına alındı.

30.08.2024 15:47
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Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 570 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 23-29 Ağustos tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 4, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 13, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 27, 5 yıla kadar hapis cezası olan 228 ve ifadeye yönelik aranan 298 kişi yakalandı.

Kaynak: AA

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