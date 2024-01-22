Ankara\'da 7 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki apartmanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sırasında rüzgarın da etkisiyle çatıda bulunan araç lastikleri tutuştu.

Yeniden başlayan yangın sırasında dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta tedavi edildi.

Bu arada çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Kızılay ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı istikametini tek yönlü trafiğe kapattı.