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Ankara'da 7 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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Ankara'da 7 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü ancak itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışması sırasında çatıda bulunan araç lastikleri tutuşunca yangın yeniden başladı. Dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta tedavi edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği tek yönlü olarak kapattı.

Ankara\'da 7 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi
22.01.2024 - 15:45,
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki apartmanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sırasında rüzgarın da etkisiyle çatıda bulunan araç lastikleri tutuştu.

Yeniden başlayan yangın sırasında dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta tedavi edildi.

Bu arada çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Kızılay ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı istikametini tek yönlü trafiğe kapattı.

Kaynak: AA
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