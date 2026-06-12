Ankara'da 70 Bin Güvenlik Görevlisi NATO Zirvesi İçin Hazır - Son Dakika
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Ankara'da 70 Bin Güvenlik Görevlisi NATO Zirvesi İçin Hazır

12.06.2026 11:17
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7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi için Ankara'da 70 bin güvenlik personeli görevlendirilecek.

MUHAMMED NURİ ERDOĞAN/CEM DAĞISTANLI - Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında, 55 bini polis ve jandarma olmak üzere 70 bin personel görev yapacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, zirve dolayısıyla başkentte güvenlik ve ulaşım tedbirlerine ilişkin hazırlıklar sürüyor.

NATO Zirvesi kapsamında kentte güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. Tedbirler çerçevesinde 55 bini silahlı polis ve jandarma olmak üzere 70 bin personel görev yapacak.

NATO üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra 9 ülke liderinin de konuk olarak katılacağı zirvenin güvenliği için alınan tedbirler kapsamında terörle mücadele, istihbarat, siber suçlarla mücadele, asayiş, KBRN, trafik, özel harekat ve jandarma komando birimleri görev alacak.

Zirve süresince havalimanları, konaklama alanları, güzergahlar ve toplantı merkezleri çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınacak. Havalimanı güzergahlarında jandarma komando timleri görev üstlenecek. Ankara'ya giriş noktalarında güvenlik kontrolleri sıklaştırılacak.

Etimesgut Havalimanı'na, ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağının yanı sıra bazı liderlere ait uçaklar da iniş yapacak.

Zirveye katılacak liderlerin eşleri için de Ankara'nın tarihi ve turistik mekanlarını kapsayan özel gezi programı düzenlenecek.

"Gerekli tüm tedbirleri titizlikle almaya devam edeceğiz"

Öte yandan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen toplantıda, 36. NATO Zirvesi'nin güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiğini bildirmişti.

Bakan yardımcıları Ali Çelik ve Kübra Güran Yiğitbaşı, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve ilgili birim amirlerinin katıldığı toplantıya ilişkin Çiftçi, şunları kaydetmişti:

"Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin güvenli ve başarılı bir şekilde icra edilmesi amacıyla tüm hazırlıkları kapsamlı şekilde ele aldık. Devletimizin tüm kurumları arasında güçlü bir koordinasyon ve eşgüdüm anlayışıyla hareket ederek, kamu düzeninin korunması, misafir heyetlerin güvenliği ve zirvenin başarıyla tamamlanması için gerekli tüm tedbirleri titizlikle almaya devam edeceğiz. Türkiye, sahip olduğu tecrübe, güçlü güvenlik altyapısı ve kurumsal kapasitesiyle NATO Zirvesi'ne en üst düzeyde ev sahipliği yapacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da 70 Bin Güvenlik Görevlisi NATO Zirvesi İçin Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Pınar Kartal Pınar Kartal:
    teknoloji sayesinde böyle kompleks bir operasyon organize edebiliyoz artık siber güvenlik istihbarat sistemleri falan çok iyi yani güvenlik sağlanacak heralde ama yine de 70 bin kişi çalıştırması çok bi şey gibi geldi bana 0 0 Yanıtla
  • Ayşe Nur Çetin Ayşe Nur Çetin:
    türkiye'nin nato'da güçlü konumu olduğunu görmek çok iyi ?? başka ülkeler böyle bir organizasyon yapabilir mi yapamaz türkiye farklı 0 0 Yanıtla
  • Volkan Güven Volkan Güven:
    yok ben bunu çok abartılı buldum ya 70 bin personel için ne gerek var bu kadar bi güvenlik gösterisine dönmüş işin esas konusu kaybolmuş gitti sadece gösteri yapmaya kalmış kısaca boşa harcanmış kaynaklar 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ankara'da 70 Bin Güvenlik Görevlisi NATO Zirvesi İçin Hazır - Son Dakika
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