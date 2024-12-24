Ankara'da 8 Bin Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da 8 Bin Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Ankara\'da 8 Bin Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Ankara'da kaçak üretilmiş 8 bin litre içki ele geçirildi, 3 kişiye adli işlem yapıldı.

24.12.2024 00:17
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Ankara'da 8 bin litre kaçak içki ele geçirildi, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, Nevşehir'de kaçak üretilerek Ankara'ya getirildiği tespit edilen 8 bin litre alkollü içki ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Güvenlik, Politika, Nevşehir, 3-sayfa, ankara, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 8 Bin Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi - Son Dakika

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