Ankara'da 8 yıldır firari F.D., 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapisle yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da 8 yıldır firari F.D., 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapisle yakalandı

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Ankara\'da 8 yıldır firari F.D., 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapisle yakalandı
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Ankara'da 8 yıldır aranan F.D., 'kasten öldürme' suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapisle polis ekiplerince yakalandı. Adli makamlara sevk edilen F.D'nin Adana'da oluşturduğu suç örgütüyle adam öldürme ve rehin alma gibi olaylara karıştığı öğrenildi.

ANKARA'da hakkında 'kasten öldürme' suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak 8 yıldır aranan F.D., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda ekipler, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak 8 yıldır aranan F.D'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen F.D'nin Adana'da oluşturduğu suç örgütü ile adam öldürme, yaralama, kaçırma ve rehin alma, zorla senet imzalatma olaylarında yer aldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
3. SayfaAnkaraGüncelAdanaPolisSon Dakika

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