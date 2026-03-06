Ankara'da 810 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da 810 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Ankara\'da 810 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
06.03.2026 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen operasyonda 810 bin uyuşturucu hap ve para ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

Ankara'da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 810 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, iki zanlı tutuklandı.

Şehre yüklü miktarda uyuşturucu hap sokularak sokak satıcılarına dağıtılacağı istihbaratı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucunun teminini ve dağıtımını yapacağı belirlenen Y.S'yi takibe aldı.

Yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde düzenledikleri operasyonda 810 bin uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 186 bin 400 lira, 300 avro ve 100 dolar ele geçirdi.

Şüpheli Y.S. ile uyuşturucunun dağıtımını üstlendiği iddia edilen K.B. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Operasyonla bugüne kadar Ankara'da en yüksek sayıdaki uyuşturucu hapın ele geçirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 810 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı
Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

15:06
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 15:39:57. #.0.5#
SON DAKİKA: Ankara'da 810 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.