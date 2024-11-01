Ankara'da 894 Sağlık Denetimi Gerçekleşti - Son Dakika
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Ankara'da 894 Sağlık Denetimi Gerçekleşti

Ankara\'da 894 Sağlık Denetimi Gerçekleşti

2023'te Ankara'da sağlık merkezlerine yönelik 894 idari ve cezai işlem uygulandı.

01.11.2024 12:18
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Ankara'da bu yıl özel, kamu, vakıf ve üniversite hastaneleri ile tıp merkezlerinin de bulunduğu sağlık merkezlerine yönelik 1 Ocak-30 Eylül arasında yapılan denetimler sonucunda 894 idari ve cezai işlem uygulandı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimi Sorumlusu Yetkin Gürvardar, başkent genelindeki sağlık merkezlerine yönelik yürüttükleri denetlemelere ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Denetim ekibinin 3 kişilik hekim, diş tabibi ve yardımcı sağlık personelinden oluştuğunu aktaran Gürvardar, ekiplerin olağan denetimlerin yanı sıra dilekçe, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan başvurular için de mesai saati gözetmeksizin olağan dışı denetimler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Gürvardar, şöyle devam etti:

"Eğer bir tesisin yapılan denetiminde uygunsuzluk ya da eksiklik tespit edilmemiş ise konu ilgili birimin uhdesine gönderilmekte ve denetim dosyasına kaldırılmaktadır. Bir uygunsuzluk ya da eksiklik tespiti olması halinde de yine müdürlüğümüz bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Başkanlığının yürüttüğü, gerekli üst yöneticilerin, avukatların ve birim sorumlularının yer aldığı Müeyyide Değerlendirme Komisyonunda bu konular derinlemesine incelenmektedir. Gerektiği takdirde bilirkişi ile uzman görüşleri alınıp incelemeler yapıyoruz. Konular karara bağlandıktan sonra da ilgili paydaşlarla komisyon sonucunu paylaşmaktayız. Dosyaların bazen konu dahilinde SGK'ye, Bakanlığımıza ya da adli bir süreç var ise savcılığa intikal etmesini sağlıyoruz."

2023 yılında 2 bin 129 idari ve cezai işlem uygulandı

Sağlık Bakanlığınca, ülke genelinde faaliyet gösteren tüm sağlık tesislerine yönelik denetim işlemlerinin anlık olarak dijital ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan Denetim ve İzleme Sistemi (Den-İz) üzerinden ekiplerin denetim süreçlerini yürüttüğünü anlatan Gürvardar, sistem ile idari yaptırım ve denetim sayılarının çevrim içi takip edilebildiğini söyledi.

Ankara'da özel, vakıf ve üniversite hastaneleri ile ayaktan tedavi hizmeti sunan merkezlere yönelik yapılan denetimler kapsamında uygulanan idari ve cezai işlemler hakkında da bilgi veren Gürvardar, şunları kaydetti:

"2023 yılında toplam 6 bin 801 denetim gerçekleştirmiş olup 2 bin 129 idari ve cezai yaptırım uygulanmıştır. Sağlık merkezlerine, 2024 yılı itibarıyla yapılan denetimlerde, 9'uncu aya kadar 5 bin 462 denetim yapılmış olup 894 idari ve cezai yaptırım mevcuttur. Ancak bunlar dışında 243 idari ve cezai yaptırım süreci de devam etmektedir.

Bu denetimler kapsamında, Ankara ilinde faaliyet gösteren 38 özel hastane, 4 vakıf üniversitesi hastanesi dahil olmak üzere ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunan özel sağlık kuruluşlarına, tıp merkezleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerine, hekim muayenelerine, gerek olağan gerek olağan dışı denetimlerimizi gerçekleştirerek, 2024 yılını eksiksiz bir şekilde tamamlamayı hedeflemekteyiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da 894 Sağlık Denetimi Gerçekleşti - Son Dakika

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