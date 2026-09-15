Ankara'da 'Ailem Güvende' soruşturmasında 20 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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Ankara'da 'Ailem Güvende' soruşturmasında 20 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Ankara\'da \'Ailem Güvende\' soruşturmasında 20 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
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Ankara'da "Ailem Güvende" operasyonları kapsamındaki soruşturmada gözaltına alınan 21 kişiden 20'si tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sevk edilenler arasında, Gürcistan seçimlerini takip ederek Kaos GL internet sitesinde haberleştiren gazeteci Tuğba Tekerek de bulunuyor.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara'da "Ailem Güvende" operasyonları kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 21 kişiden 20'si, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklama talebiyle sevk edilenler arasında, Gürcistan seçimlerini takip ederek Kaos GL internet sitesinde haberleştiren gazeteci Tuğba Tekerek de bulunuyor.

5 il merkezli 15 ili kapsayan "Ailem Güvende" operasyonları kapsamındaki soruşturmada, Kaos GL Derneği'nin yedekler dahil yönetim ve denetim kurulu üyeleri, 13 Eylül'de evlerine düzenlenen polis baskınlarıyla gözaltına alındı.

Ankara'da gözaltına alınan 21 kişi, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, 21 kişiden 20'sini tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti, aynı suç kapsamında daha önce hakkında ev hapsi kararı bulunan bir kişi ise serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilenler arasında, Gürcistan seçimlerini takip ederek Kaos GL internet sitesinde haberleştiren gazeteci Tuğba Tekerek de yer aldı.

SORUŞTURMA "MÜSTEHCENLİK" VE DERNEKLER KANUNU'NA MUHALEFET SUÇLAMALARI KAPSAMINDA

21 LGBTİ+ aktivistinin gözaltına alındığı soruşturma, "müstehcenlik" ve Dernekler Kanunu'na muhalefet suçlamaları kapsamında yürütülüyor. Adalet Bakanlığı, soruşturmanın "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında 15 ilde gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

EMNİYET İFADELERİNDE NELER SORULDU?

Gözaltındaki kişilere Emniyet'te, Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos GL), KaosGL.org internet sitesinde yer alan yazılar ve haberler, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar ile Shibari Turkey isimli sosyal medya hesabı hakkında sorular yöneltildiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Gürcistan, Ankara, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 'Ailem Güvende' soruşturmasında 20 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika

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