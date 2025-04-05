Ankara'da Anafartalar Caddesi Yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da Anafartalar Caddesi Yenileniyor

ABB, Anafartalar Caddesi'ndeki 65 tarihi binayı yenileyerek kültürel mirası korumayı hedefliyor.

05.04.2025 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Anafartalar Caddesi'ndeki 25'i tescilli 117 binadan 65'inin yenileme çalışmasını bitirdi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığınca Anafartalar Caddesi'ndeki kentsel tasarım çalışmaları devam ediyor. Caddedeki kültürel mirası korumayı, görüntü kirliliğini ortadan kaldırmayı ve görsel bütünlüğü sağlamayı amaçlayan projenin, 2025 yılının sonunda tamamlanması planlanıyor.

Çalışma kapsamında görüntü kirliliğine neden olan tabelalar kaldırıldı, yerine tek tip ışıklı kutu harf tabelalar yerleştirildi. Dükkanların doğrama, otomatik tente ve kepenkleri yenilenerek modern bir görünüm kazandırıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, 25'i tescilli toplam 117 binadan 65'inin restorasyon ve konservasyon işlemlerini tamamladıklarını bildirerek, bu yapılardan 8'inin tescilli olduğunu anlattı.

Çalışmayı titizlikle sürdürdüklerini söyleyen Ödemiş, "Proje kapsamında 5 bin 100 metrekare çatı yenilemesi, 10 bin 500 metrekare kentsel tasarım peyzaj projesi gerçekleştirdik. Yine 1900 metrekare de vitrin yenileme projesini tamamladık." dedi.

Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Belediye, Güncel, ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Anafartalar Caddesi Yenileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cengiz’in takımı Messi’ye şans vermedi Cengiz'in takımı Messi'ye şans vermedi
Adalet Bakanı Tunç: Mahir Polat Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi Adalet Bakanı Tunç: Mahir Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
Bursa’da iniş takımı kırılan eğitim uçağındaki 2 kişi ölümden döndü Bursa'da iniş takımı kırılan eğitim uçağındaki 2 kişi ölümden döndü
Aralarında uçurum var 3 Büyükler’in UEFA’dan kazandıkları paralar belli oldu Aralarında uçurum var! 3 Büyükler'in UEFA'dan kazandıkları paralar belli oldu
Sedat Peker’den 66 gün sonra görüntülenen Bahçeli’yle ilgili peş peşe paylaşımlar Sedat Peker'den 66 gün sonra görüntülenen Bahçeli'yle ilgili peş peşe paylaşımlar
İsmail Kartal’ın takımında kulübeye hapsolan futbolcudan bomba Fenerbahçe itirafı İsmail Kartal'ın takımında kulübeye hapsolan futbolcudan bomba Fenerbahçe itirafı
Yaşlı adam iş hanının tuvaletinde ölü bulundu Yaşlı adam iş hanının tuvaletinde ölü bulundu
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası
Erdoğan açık kapı bırakmıştı Milyonları ilgilendiren “ara zam“ için gözler temmuz ayına çevrildi Erdoğan açık kapı bırakmıştı! Milyonları ilgilendiren "ara zam" için gözler temmuz ayına çevrildi
Sahte alkol sokak ortasında can aldı O anlar anbean kamerada Sahte alkol sokak ortasında can aldı! O anlar anbean kamerada
Kim kaç maç ceza aldı İşte olaylı derbinin faturası Kim kaç maç ceza aldı? İşte olaylı derbinin faturası

14:28 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası
14:03 Erdoğan açık kapı bırakmıştı Milyonları ilgilendiren “ara zam“ için gözler temmuz ayına çevrildi Erdoğan açık kapı bırakmıştı! Milyonları ilgilendiren "ara zam" için gözler temmuz ayına çevrildi
13:48 Sahte alkol sokak ortasında can aldı O anlar anbean kamerada Sahte alkol sokak ortasında can aldı! O anlar anbean kamerada
13:21 Kim kaç maç ceza aldı İşte olaylı derbinin faturası Kim kaç maç ceza aldı? İşte olaylı derbinin faturası
11:38 Otomobil, gişelerde bekleyen tırın altına böyle girdi 4 kişinin can verdiği kaza anı kamerada Otomobil, gişelerde bekleyen tırın altına böyle girdi! 4 kişinin can verdiği kaza anı kamerada
17:46 MHP’den 66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli’ye özel beste Sözleri dikkat çekici MHP'den 66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli'ye özel beste! Sözleri dikkat çekici
17:40 Carlo Ancelotti, basın toplantısında Arda Güler müjdesini verdi Carlo Ancelotti, basın toplantısında Arda Güler müjdesini verdi
17:22 Yaşlı adam iş hanının tuvaletinde ölü bulundu Yaşlı adam iş hanının tuvaletinde ölü bulundu
17:13 İsmail Kartal’ın takımında kulübeye hapsolan futbolcudan bomba Fenerbahçe itirafı İsmail Kartal'ın takımında kulübeye hapsolan futbolcudan bomba Fenerbahçe itirafı
17:12 Sedat Peker’den 66 gün sonra görüntülenen Bahçeli’yle ilgili peş peşe paylaşımlar Sedat Peker'den 66 gün sonra görüntülenen Bahçeli'yle ilgili peş peşe paylaşımlar
17:07 Aralarında uçurum var 3 Büyükler’in UEFA’dan kazandıkları paralar belli oldu Aralarında uçurum var! 3 Büyükler'in UEFA'dan kazandıkları paralar belli oldu
16:59 Bursa’da iniş takımı kırılan eğitim uçağındaki 2 kişi ölümden döndü Bursa'da iniş takımı kırılan eğitim uçağındaki 2 kişi ölümden döndü
16:57 Adalet Bakanı Tunç: Mahir Polat Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi Adalet Bakanı Tunç: Mahir Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
16:54 Cengiz’in takımı Messi’ye şans vermedi Cengiz'in takımı Messi'ye şans vermedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2025 15:29:01. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Anafartalar Caddesi Yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement