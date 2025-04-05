Ankara'da Anafartalar Caddesi Yenileniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Anafartalar Caddesi'ndeki 25'i tescilli 117 binadan 65'inin yenileme çalışmasını bitirdi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığınca Anafartalar Caddesi'ndeki kentsel tasarım çalışmaları devam ediyor. Caddedeki kültürel mirası korumayı, görüntü kirliliğini ortadan kaldırmayı ve görsel bütünlüğü sağlamayı amaçlayan projenin, 2025 yılının sonunda tamamlanması planlanıyor.

Çalışma kapsamında görüntü kirliliğine neden olan tabelalar kaldırıldı, yerine tek tip ışıklı kutu harf tabelalar yerleştirildi. Dükkanların doğrama, otomatik tente ve kepenkleri yenilenerek modern bir görünüm kazandırıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, 25'i tescilli toplam 117 binadan 65'inin restorasyon ve konservasyon işlemlerini tamamladıklarını bildirerek, bu yapılardan 8'inin tescilli olduğunu anlattı.

Çalışmayı titizlikle sürdürdüklerini söyleyen Ödemiş, "Proje kapsamında 5 bin 100 metrekare çatı yenilemesi, 10 bin 500 metrekare kentsel tasarım peyzaj projesi gerçekleştirdik. Yine 1900 metrekare de vitrin yenileme projesini tamamladık." dedi.