Ankara'da Apartmanda Doğal Gaz Kaynaklı Yangın - Son Dakika
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Ankara'da Apartmanda Doğal Gaz Kaynaklı Yangın

Ankara\'da Apartmanda Doğal Gaz Kaynaklı Yangın

Altındağ ilçesindeki 7 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, doğal gaz patlaması nedeniyle meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve apartman sakinleri güvenli bir şekilde tahliye edildi.

22.12.2024 14:47  Güncelleme: 14:49
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ANKARA'nın Altındağ ilçesindeki 7 katlı apartmanın en üst katında yangın çıktı. Doğal gaz kaynaklı patlamanın de yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Altındağ ilçesindeki Başpınar Mahallesi 1656'ncı Caddesi'nde 7 katlı binanın en üst katındaki dairede, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlama oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz arıza ekipleri sevk edildi. 28 daire bulunan bina tedbir amaçlı tahliye edilirken, gaz akışı da kesildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 2 kişiye müdahale etti. Apartmanlarda oturanlar, çalışmaların ardından evlerine döndü. Yarın sabah binaya yeniden doğal gaz verileceği belirtildi.

Apartmanda oturan İsa Oğuz Orhan, "Saat 6.30'da oldu. Yangın var diye apartman grubumuza mesaj attılar. Polisler hızlı bir şekilde tahliye etti. Gaz patlaması dediler. Yatak odasının cam balkonunda oldu. Bayağı bir yandı içerisi, itfaiye söndürdü. Bir çocuk dumandan etkilendi; ambulansta tedavi ettiler. Başka bir sıkıntı yok. 1- 2 saat sonra 'Eve girebilirsiniz' diye mesaj attılar şu an evimize giriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Altındağ, 3-sayfa, İtfaiye, Güncel, Ankara, Yaşam, Son Dakika

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