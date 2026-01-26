Başkent'in İlçelerinde Üreticilere "Kışlatmadan, İlkbahara Arıcılıkta Koloni Yönetim" Eğitimi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Başkent'in İlçelerinde Üreticilere "Kışlatmadan, İlkbahara Arıcılıkta Koloni Yönetim" Eğitimi Verildi

26.01.2026 13:40  Güncelleme: 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gölbaşı Belediyesi iş birliğiyle, arıcılıkla ilgili eğitimler düzenlenerek üreticilere modern yöntemler hakkında bilgi verildi. Eğitimde, arı sağlığı ve koloni yönetimi konuları merkeze alındı.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Gölbaşı Belediyesi iş birliğiyle vatandaşlara "Kışlatmadan, İlkbahara Arıcılıkta Koloni Yönetim" eğitimi verildi. Mamak, Bala, Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde arıcılık yapan üreticiler eğitimle kendilerini geliştirme imkanı buldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticiyi desteklemek ve kırsal kalkınmayı artırmak için üreticilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Arıcılıkla ilgilenen vatandaşların geleneksel yöntemlerin dışına çıkıp modern üretimle kaliteli bala erişim sağlaması ve arıcılıkla ilgili birçok konuda bilgi sahibi olması için Kışlatmadan İlkbahara Arıcılıkta Koloni Yönetimi Eğitimi verildi. ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Gölbaşı Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen eğitime; Mamak, Bala, Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde arıcılık yapan üreticiler katıldı.

Arı sağlığından üretime kadar merak edilen sorular yanıtlandı

Eğitim kapsamında kışlatma sürecinde dikkat edilmesi gereken detaylarla birlikte erken ilkbahar döneminden üretim sezonuna kadar; arı yetiştiriciliği, arı sağlığı ve arı ürünleri üretimi Ziraat Mühendisi Suat Musabeşeoğlu tarafından anlatıldı. Aynı zamanda ABB bünyesinde kurulan Arıcılık Araştırma Üretim ve Eğitim Merkezi faaliyetleri anlatılarak, yapılan teknik arıcılık uygulamaları konusunda da bilgi verildi.

Üreticiler hem bilgilendi hem de sorularına cevap buldu. Eğitim sonunda ise vatandaşlara, Büyükşehir'in çıkardığı, akademisyenler tarafından hazırlanan Başkent Arıcılık Dergisi dağıtıldı.

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal, yerli üreticinin desteklenmesinin ve üretimin sürdürülebilir olmasının önemine değinerek, şunları söyledi:

"Kırsalda üretimin aksamadan devam etmesini istiyoruz"

"Ankara'mızın genelinde yaklaşık 928 kırsal mahallemiz var. Bu mahallelerde üretime devam edebilmesi için çiftçilerimizin eksiliklerinin giderilmesi için birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Kırsalda üretimin aksamadan devam etmesini istiyoruz. Kış aylarında da sonbahar aylarında da zamanımızı daha iyi değerlendirmek için eğitimler düzenliyoruz. Bugün burada kışlatma eğitimi dediğimiz arıcılıkta çok önemli olan kayıpların en fazla yaşandığı dönemdeki eğitimde size bildiğiniz şeyleri hatırlatmak, atladığınız şeyleri tekrar anlatmak için bu eğitimi gerçekleştiriyoruz."

ABB Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürü Hasan Hüseyin Karakuş ise arıcılığın önemini belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak tarım ve hayvancılığı geliştirmek adına destekleme projeleri gerçekleştiriyoruz ve bununla birlikte eğitim faaliyetleri düzenliyoruz. Bugünde arıcılık eğitimi için burada toplanmış bulunuyoruz. Üretimi devam ettirdiğiniz için teşekkür ediyorum, lütfen üretimden vazgeçmeyelim, bizim ülkemizin kurtuluşu tarım ve hayvancılıktadır" dedi.

Üreticilerden bazıları da ABB'ye şu sözlerle teşekkür etti:

-Ahmet Boran : "Ben Ankara Bala Avşar kasabasında yaklaşık 30 yıldır arıcılık yapmaktayım. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bize fazlasıyla bilgi vermektedir ve bu bilgilerle biz kendimizi daha çok geliştirdik. Mansur Başkan'a teşekkür ediyorum. İlkbahar bakımı, sonbahar bakımı, yavru kuşu çürüklüğü, arı kuşu ile mücadele hakkında bilgi edindik ve bunların hepsinden de Büyükşehir'in nimetlerden yararlandık. Özellikle bir dergisi var ki Büyükşehir'in çıkardığı, o dergi de bize arıcılıkla ilgili değerli bilgiler öğretti."

-Türkan Güldoğan: "Gölbaşı Oğulbey Mahallesi'nde arıcılık yapıyorum. Yaklaşık beş yıldır çalışıyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı kurslara gerçekten ihtiyacımız var. Çünkü bizler daha yeniyiz, tecrübe edinmek istiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim, gerçekten buna ihtiyacımız var."

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkent'in İlçelerinde Üreticilere 'Kışlatmadan, İlkbahara Arıcılıkta Koloni Yönetim' Eğitimi Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
ABD’de kış fırtınası can aldı: New York’ta 3 kişi hayatını kaybetti ABD'de kış fırtınası can aldı: New York'ta 3 kişi hayatını kaybetti
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var
Beşiktaş’ta savunmaya 1.94’lük kule Beşiktaş'ta savunmaya 1.94'lük kule

15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
13:01
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 15:26:59. #7.11#
SON DAKİKA: Başkent'in İlçelerinde Üreticilere "Kışlatmadan, İlkbahara Arıcılıkta Koloni Yönetim" Eğitimi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.