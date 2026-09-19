Ankara'da Aşkabat Caddesi yarın Otomobilsiz Kent Günü için kapatılıyor

Ankara'da Aşkabat Caddesi yarın Otomobilsiz Kent Günü için kapatılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yarın düzenlenecek Otomobilsiz Kent Günü nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi. Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz ile Oğuzhan Asiltürk caddeleri arasındaki bölümü ve buraya açılan yollar saat 06.00'da çift yönlü trafiğe kapatılacak.
Ankara'da bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, yarın, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Aşkabat Caddesi'nde düzenlenecek "Otomobilsiz Kent Günü" etkinliği nedeniyle saat 06.00'da Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Oğuzhan Asiltürk Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.
Kaynak: AA
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