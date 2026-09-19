Ankara'da Aşkabat Caddesi yarın Otomobilsiz Kent Günü için kapatılıyor

Ankara'da bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, yarın, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Aşkabat Caddesi'nde düzenlenecek "Otomobilsiz Kent Günü" etkinliği nedeniyle saat 06.00'da Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Oğuzhan Asiltürk Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.