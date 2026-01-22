Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avm Önlerinde Oluşan Trafik Sorununu İçin Sahada: Ankamall Avm'nin Önünde Çalışmalar Başladı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kentpark ve Cepa AVM'lerinin ardından Mevlana Bulvarı üzerindeki ANKAmall AVM'nin önünde trafik düzenleme çalışmalarına başladı. Alışveriş merkezinin Konya Yolu (Mevlana Bulvarı) girişinde tamamlanan "delinatör ve stoper uygulaması" ile AVM'ye giriş-çıkış yapan araçlar ve ana yol üzerinde seyreden araçların yolları birbirinden ayrılmış oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelindeki alışveriş merkezlerinin önlerinde oluşan yoğun trafiğin önlenmesi için harekete geçen ABB, Eskişehir Yolu (Dumlupınar Bulvarı) üzerinde bulunan Kentpark ve Cepa AVM'lerinin ardından Konya Yolu (Mevlana Bulvarı) üzerindeki ANKAmall AVM önünde de trafik düzenleme çalışmalarına başladı.

Köprü bitiminden AVM'ye giriş kapatıldı

Çalışmalar kapsamında ANKAmall AVM önünde kent genelindeki birçok noktada uygulamaya konan "delinatör ve stoper uygulaması" ile trafik düzenlemesi gerçekleştirildi. Mevlana Bulvarı köprü bitiminde bulunan şerit ayırıcı delinatörler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü girişi yönüne doğru uzatıldı ve köprü bitiminden sağa dönüş engellenerek AVM'ye girişler kapatıldı.

Ankara genelinde trafik düzenlemelerine devam ettiklerini belirten ABB Ulaşım Dairesi Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürü Barış Van, "Özellikle ana arterler üzerinde bulunan AVM'lerin giriş-çıkış noktalarında, kavşak katılımları ile ayrımlarında, köprü başlangıç ile bitiş noktalarında sürücülerin usulsüz şerit değiştirmelerini ve kaynak diye tabir ettiğimiz hareketleri yapmalarını engellemek adına yol ayırıcı delinatörlerle düzenlemeler yapmaktayız" dedi.

"ANKAmall AVM önünde yaklaşık 100 metre uzunluğunda delinatör imalatımızı tamamladık"

Örnek olarak ilk uygulamaların Kentpark ve Cepa AVM'leri önünde yapıldığı kaydeden Van sözlerine, şöyle devam etti:

"Şu an ANKAmall AVM önünde yaklaşık 100 metre uzunluğunda delinatör imalatımızı tamamladık. Bu şekilde AVM'ye giriş-çıkış yapan araçlar ile ana yol üzerinde seyreden araçların birbirinden ayrılması sağlandı. Ayrıca bu noktada yol genişletme çalışmaları da mevsim şartları doğrultusunda yapılacak. Sonuç olarak ana yol trafik akış hızı artmış olacak."

Sırada diğer AVM'ler var

ABB'nin AVM'lerin çevresinde yaşanan yoğunluğu azaltmak için başlattığı çalışmalar kapsamında Optimum AVM açık otoparkından Ayaş Yolu'na çıkışlar, Nata Vega AVM çıkışları ile Antares AVM, Podium AVM ve GİMAT çevresinde yaşanan trafik sorunlarına yönelik düzenlemeler gerçekleştirilecek. Düzenlemelerle, AVM'lerin bulunduğu bölgelerdeki araç trafiğinin daha güvenli ve akıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Trafik düzenleme çalışmaları Başkent'in dört bir tarafında

ABB ekipleri "delinatör ve stoper uygulaması" ile yoğunluk yaşanan yerlerde trafikte kaynak olarak tabir edilen kavşak katılımlarında ve ana arter bağlantı yollarında meydana gelen ihlallerinde önüne geçmeyi amaçlıyor.

İncek Bulvarı, Angora Bulvarı, Çetin Emeç Bulvarı ve Etlik Caddesi üzerinde yapılan transit geçiş şeridi uygulamaları ile ayrım katılım noktalarını düzenlemek amacıyla Atatürk Bulvarı, Kazım Karabekir Caddesi, Anadolu Bulvarı, Malazgirt Bulvarı, Çankırı Caddesi, Mevlana Bulvarı, İnönü Bulvarı ve Turgut Özal Bulvarı üzerinde çalışmalar gerçekleştirildi.