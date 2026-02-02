Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yol Seviyesinin Altında Kalan Baca Kapaklarını ve Izgaraları Yeniliyor - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yol Seviyesinin Altında Kalan Baca Kapaklarını ve Izgaraları Yeniliyor

02.02.2026 14:00  Güncelleme: 15:16
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 50 bin adet baca kapağı ve yağmur suyu ızgarasını yol seviyesine uygun hale getirmek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Çalışmalar, vatandaşların ulaşım konforunu artırmayı amaçlıyor.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), baca kapakları ve yağmur suyu ızgaralarını yol seviyesine uygun hale getirmek için kent genelinde çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 50 bin adet baca kapağı ve yağmur suyu ızgarasının tamir edilmesi hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bulvar, cadde ve sokaklarda başlattığı bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, zamanla yol seviyesinin altında ya da üstünde kalan baca kapakları ve yağmur suyu ızgaralarını yol kotuna uygun hale getiriyor.

Büyükşehir Belediyesi, bir yandan yol yapım ve kavşak düzenleme çalışmalarına devam ederken diğer yandan da altyapı sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik müdahalelerini sürdürüyor. Bu kapsamda baca kapakları ve ızgaralar da tek tek elden geçiriliyor. Çalışmalar, merkez ilçelerde kırıcılı makine, asfalt kesme aracı, asfalt robotu, kamyon ve kamyonet olmak üzere toplam beş iş makinesi ile yürütülüyor.

Yenimahalle'de yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı Denetim Görevlisi Mehmet Erdem, "Zamanla yol seviyesinin altında kalan baca kapakları ile yağmur suyu ızgaralarını yol seviyesine uygun hale getiriyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla vatandaşlarımızın günlük ulaşımlarını daha konforlu ve güvenli hale getiriyoruz. Şu anda yaklaşık 5 ayrı noktada çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 50 bin adet baca ve ızgarayı tamir etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

