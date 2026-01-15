Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Bağımlılığa Karşı Farkındalık Atölyesi - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Bağımlılığa Karşı Farkındalık Atölyesi

15.01.2026 14:29  Güncelleme: 15:07
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Hayat Parkı Projesi' kapsamında çocuklara yönelik bağımlılıkla mücadele atölyesi düzenledi. Atölyede, bağımlılığın zararları ve sağlıklı yaşamın önemi eğlenceli yöntemlerle aktarıldı.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "Hayat Parkı Projesi" kapsamında bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ahmetler Çocuk Kulübü'nde 7-8 yaş grubundaki çocuklara yönelik bağımlılığa karşı farkındalık atölyesi düzenlendi. Atölyede çocuklara, bağımlılığın zararları ve sağlıklı yaşamın önemi eğlenceli ve öğretici yöntemlerle aktarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplumsal bir sorun haline gelen bağımlılıkla mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'de ilk kez ABB tarafından hayata geçirilen "Hayat Parkı Projesi" kapsamında okullarda, gençlik merkezlerinde ve çeşitli kurumlarda bağımlılığı önlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda son olarak Ahmetler Çocuk Kulübü'nde, 7-8 yaş aralığındaki çocuklara yönelik bağımlılığa karşı farkındalık atölyesi düzenlendi.

Atölye çalışmasında çocuklar; bağımlılığın zararlarını sorgularken, sağlıklı yaşamın önemi, arkadaş seçiminin yaşam üzerindeki etkisi, yaşam becerileri kazanmanın koruyucu rolü ve bağımlılığın çoğu zaman fark edilmeden geliştiği gerçeğini eğlenceli ve dolaylı mesajlarla öğrenme mesajı buldu.

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz, bağımlılığın ruhsal, fiziksel ve sosyal açıdan birçok soruna yol açtığını belirterek, bu sorunların önüne geçebilmek için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Yavuz, çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bağımlılığa karşı koruyucu bir kalkan oluşturuyoruz"

"Sayın Başkan'ımız Mansur Yavaş'ın talimatlarıyla bağımlılıkla mücadele merkezleri açılmış olup; bağımlıkla mücadele çalışmalarımızdan özellikle önleme alanında uyguladığımız Hayat Parkı Programı'ndan bahsetmek istiyorum. Gençleri interaktif yöntemlerle sürece dahil eden, mesaj ağırlıklı bir önleme programıdır. Burada amacımız, gençlere doğrudan 'Bağımlılık kötüdür' gibi öğütler vermek değil; onları düşünmeye, sorgulamaya ve kendi yaşamlarıyla bağ kurmaya davet etmektir. Okullarda, gençlik merkezlerinde ve farklı kurumlarda çalışmaları yaygınlaştırıyor önleme faaliyetlerini erişilebilir kılmayı önemsiyoruz. Programın gördüğü ilgi, farklı kurumlardan gelen talepler, bu yaklaşımın sahada karşılık bulduğunu bize göstermektedir. Sonuç olarak; 'Hayat Parkı Programı' başta olmak üzere yürüttüğümüz bu çalışmalarda amacımız bağımlılık ortaya çıkmadan önce koruyucu bir kalkan oluşturmak gençleri ve aileleri güçlendirmek ve sağlıklı bir toplum yapısına katkı sunmaktır."

Kaynak: ANKA

