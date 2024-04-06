Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri Etimesgut ilçesinde başları ve patileri kesilerek öldürülen 6 kedi yavrusuyla ilgili inceleme başlattı.
Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi 2360'ıncı Sokak'taki bir apartmanın önündeki kanepenin içerisinde kafaları ve patileri kesilerek öldürülmüş 6 kedi yavrusu bulundu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkanı Haydar Özkan, AA muhabirine, sabah saatlerinde ihbar aldıklarını hemen olay yerine intikal ettiklerini söyledi.
Özkan, "Emniyet ekiplerinin soruşturmasını yakından takip ediyoruz. HAYKONFED olarak biz de suç duyurusunda bulunduk. Bu caniliği yapanlar insan olamaz." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Başları ve Patileri Kesilerek Öldürülen 6 Kedi Yavrusu İçin İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
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