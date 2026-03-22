Ankara\'da Bayram Dönüşü Trafiği Yoğunlaştı

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle dönüş yolculuğuna geçen vatandaşlar, Ankara girişinde yoğun trafik oluşturdu.

Bayramı memleketlerinde ya da turizm bölgelerinde geçirenler, tatilin ardından Ankara'ya dönüşe geçti. Bu kapsamda, Ankara'yı diğer illere bağlayan yollarda, özellikle şehir girişlerinde trafik yoğunluğu arttı.

Anadolu Otoyolu'nun Akıncılar Gişesi ve çevresinde yaklaşık 10 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması ve akışın kontrollü şekilde sürdürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.