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Ankara'da Bayram Hazırlıkları Tam Gaz

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04.06.2025 09:32
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Ankara\'da Bayram Hazırlıkları Tam Gaz
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Ankara Halk Ekmek Fabrikası, Kurban Bayramı için yoğun üretim yapıyor, glütensiz ürünler de var.

Haber: Kadir DEVİR/ Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Ankara Halk Ekmek Fabrikasında çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Başkentlilerin kaliteli ve uygun fiyatlı tatlılara ulaşması için fabrikada üretim arife gününe kadar devam edecek.

Bayramların vazgeçilmez lezzetleri börek ve tatlıları Başkentlilere sunmak için Ankara Halk Ekmek Fabrikasında çalışmalar sürüyor. Çölyak hastaları için glütensiz ürünlerin de hazırlandığı fabrikada üretime arife gününe kadar devam edilecek.

Başkent Marketler Satış ve Pazarlama Müdürü Mustara Karan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "her bayram arifesinde olduğu gibi üretimhanelerinin yoğun bir hazırlık içerisinde olduğunu" belirtti.

Karan, "Fabrikamız her bayram olduğu gibi bu bayramda da vatandaşlarımıza uygun fiyatlı baklava ve börek satışına devam edecek. Ürünlerimizde yüzde yüz terağı ve sade yağı kullanılmaktadır. Ankaralı vatandaşlarımız piyasa fiyatlarının oldukça aşağısında, uygun fiyatlı, lezzetli ürünler yesin, bayramda evlerine götürsün diye hizmet etmekteyiz, bunun için uğraş vermekteyiz" diye konuştu.

"Cevizli baklavanın kilosu 405, fıstıklı baklavanın 530, su böreğinin 270 lira"

Karan, bayrama özel küçük tepsi ve büyük tepsi olarak özel üretim yaptıklarını bildirerek, "Küçük tepsi fıstıklı baklavamız bin 500 gram ağırlığında 710 lira. Küçük tepsi cevizli baklavamız 550 lira. 3 bin 500 gram su böreğimizi ise 750 liradan satmaktayız. Vatandaşlarımız isterlerse sipariş verebilirler, isterlerse arife günü mağazamızdan teslim alabilirler. Bunun haricinde kiloluk ürün satışlarımız da devam etmekte. Cevizli baklavamız 405 lira, fıstıklı baklavamız 530 lira, su böreğimizin kilosu da 270 lira" dedi.

Çölyak hastaları için glütensiz ürünlerin de fabrikada üretildiğini vurgulayan Karan, şunları kaydetti:

"Çölyak rahatsızlığından muzdarip vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. Glütensiz fıstıklı, cevizli baklavamız ve su böreğimizi arife gününe kadar alabilirler. Arife günü tüm mağazalarımız akşama kadar hizmet verecek. Bayramda fabrikamız ve mağazalarımız ilk 4 gün kapalı olacak. Kızılay Başkent Market, Şafaktepe Mamak Başkent Market, ASKİ Genel Müdürlüğü Başkent Market, ABB Başkent Market, Milli Kütüphane Başkent Market, Etimesgut, Batıkent Başkent Market'ten siparişlerini verip ürünleri teslim alabilirler."

Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ruhi Bedir ise, "Mansur Bey bizi buraya atadığında her atadığı yöneticiye olduğu gibi bize de bir tembihte bulundu. 'Evladınıza yedirmeyeceğiniz ürünleri sakın üretmeyin' dedi. Biz de bu şiarla Ankara'daki hemşerilerimize ürettiğimiz ürünleri sunmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: ANKA

Kurban Bayramı, Halk Ekmek, Ekonomi, Güncel, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Bayram Hazırlıkları Tam Gaz - Son Dakika

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